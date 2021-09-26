أخبار عاجلة

فرنسا.. نحو 3 آلاف من رجال الكنيسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال -
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقنية صامطة" تحتفي باليوم الوطني الـ91 وتطلق حملة للتبرع بالدم

Print
بحضور منسوبي الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

احتفت الكلية التقنية بصامطة، صباح اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية 91، وذلك على شرف عميد الكلية الدكتور محمد بن حسين طليس، وبحضور كافة منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين وفق العدد المسموح؛ لتحقيق التباعد بين الحضور وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بالنشيد الوطني للمملكة، ثم كلمة لعميد الكلية عبر فيها عن مشاعر الفرح والبهجة والفخر والاعتزاز بقادة وشعب وطننا الغالي، وهنأ من خلالها القيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي العظيم، ثم تم استعراض مشاركات الأقسام التدريبية بهذه المناسبة، وكذلك عرض مشاركات المتدربين في مسابقة اليوم الوطني، وفي نهاية الحفل كرمت الكلية الزملاء المشاركين في الاحتفاء، وتكريم المتدربين الفائزين في المسابقة، كما نفذت على هامش الفعالية أنشطة في لعبة تنس الطاولة والبلايستيشن.

وضمن فعاليات اليوم الوطني 91 للمملكة وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام، أطلقت الكلية حملة التبرع بالدم تحت شعار "تقني بدمي أفدي وطني"، وذلك على مدى يومي الأحد والاثنين في العربة المتنقلة داخل مبنى الكلية، علمًا بأن الحملة تستهدف منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين، وعبّر عميد الكلية عن عظيم شكره لإدارة مستشفى صامطة على التناغم والتنسيق المستمر؛ لما فيه من تحقيق المصلحة العامة والمشتركة بين الكلية والمستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

كم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين

كم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين