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سؤال برلماني عن آلية تنفيذ «ضريبة البلوجرز واليوتيوبرز»

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سؤال برلماني عن آلية تنفيذ «ضريبة البلوجرز واليوتيوبرز» سؤال برلماني عن آلية تنفيذ «ضريبة البلوجرز واليوتيوبرز»

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تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مصلحة الضرائب، عن آلية تنفيذ طلب للأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى «البلوجرز – اليوتيوبرز» بفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت النائبة في سؤالها إن القرار ينقصه اجراءات التطبيق، خاصة وأنه من الممكن وجود اشكالية قانونية حال عدم فتح مشاهير السوشيال ميديا للملف الضريبي، متساءلة عن مصيرهم من عدم تنفيذ القار هل ستخاطب الحكومة إدارة منصات السوشيال ميديا بغلق القناة أم ستلجأ لحلول أخرى.

وأضافت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «حتى الوقت الحالي لا نملك المعلومات الكافية عن تنفيذ القرار، خاصة وأن كافة الإدارات المعنية موقعها خارج ، مطالبة مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كافة اجراءات التطبيق والية تنفيذه ومصير ممتنعي فتح الملف الضريبي.

المصرى اليوم

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