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بعد الانتهاء منه .. كل ما تريد معرفته عن طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر

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بعد الانتهاء منه .. كل ما تريد معرفته عن طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر بعد الانتهاء منه .. كل ما تريد معرفته عن طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تطوير طريق التحرير، مؤكدًا التزام الوزارة بجودة الأعمال، وكذلك بالجدول الزمني المكثف للانتهاء من الطريق لخدمة سكان المدينة وروادها.

وفي التالي تقدم «المصري اليوم» لقرائها كل ما يريدون معرفته عن طريق التحرير:

_يخدم طريق التحرير سكان مدينة 6 من أكتوبر.

_يعدطريق التحرير أحد أهم الشرايين الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يربط بين الأحياء من الحي السابع حتى الحي الثانى عشر.

_يبلغ طوله 6 كم تقريبا، وتم تطويره في إطار الاهتمام بجودة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة.

_ بحسب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تم توسعة الطريق الرئيسي من حارتين إلى ثلاث حارات مرورية لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدينة ومنع الاختناقات المرورية.

_ تشمل الأعمال الجارية في طريق التحرير عدة محاور، كأعمال الزراعات الجاري تنفيذها، وأعمال تنسيق الموقع للطريق الرئيسي بالإضافة إلى أعمال التخطيط الأرضي والعلامات الإرشادية التي من شأنها تيسير الحركة لمستخدمي الطريق بالإضافة إلى العلامات المرورية وتحديد أماكن عبور المشاة بشكل آمن.

المصرى اليوم

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