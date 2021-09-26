رئيس الشورى يرأس الاجتماع الخليجي لرؤساء المجالس التشريعية

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يرأس رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، غدا، عبر الاتصال المرئي، أعمال الاجتماع الـ15 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه السعودية ، ويبحثون في اجتماعهم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها اعتماد ما رفعته اللجان التابعة للاجتماع من موضوعات ومحاور تتعلق بالعمل الخليجي البرلماني المشترك.

دعم جهود التنمية

ونوه رئيس مجلس الشورى بمنظومة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، الذي تأسس منذ خمسة عشر عاماً، مبيناً أن هذا الاجتماع أساس منظم للعمل البرلماني الخليجي عزز من فتح آفاقٍ أوسع للتعاون بين مختلف المجالس التشريعية الخليجية، لتبادل الرأي والخبرات وتنسيق المواقف البرلمانية، ودعم جهود التنمية والتقدم لشعوبنا، مثمناً في هذا الصدد الجهود المخلصة التي يبذلها أصحاب المعالي رؤساء المجالس من أجل الدفع بمزيد من العمل البرلماني الخليجي وتكامله، تحقيقا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون.

وأوضح أن هذا الاجتماع أسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك بما حققه خلال مسيرته المباركة بالوصول إلى مستوى متقدم من التعاون والتنسيق على الصعيد البرلماني، سواءً بالمواقف البرلمانية الدولية الموحدة إزاء مختلف التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، أو بالسعي الجاد نحو بحث الموضوعات التي من شأنها الإسهام في دفع جهود دول المجلس لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعوب الخليجية، عبر أسلوب علمي وبرلماني رصين يسنده عمل دؤوب بين مختلف المجالس الخليجية لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتماسكه.

التعاون مع برلمانات أخرى

ويناقش رؤساء المجالس التشريعية في الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، منها الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الرابع عشر، الذي عقد عبر الاتصال المرئي واستضافته مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، وما حققه الاجتماع واللجان التابعة له للعام 2020.

ويستعرضون مذكرة الأمانة العامة بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وما تم اتخاذه من إجراءات من مجلس النواب في مملكة البحرين بشأنه، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة، حيث يقر رؤساء المجالس الموضوعات المقترحة لتبنيها خلال العام القادم، كما يطلع رؤساء المجالس على مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وما أعده المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيال ذلك، بجانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويضم وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى في الاجتماع، الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بالاجتماع محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري.