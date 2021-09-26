تعليم السويس : مواصلة البرنامج التدريبى بالمنظومة الجديدة للصف الرابع الابتدائى

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قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، إن فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بالمنظومة التعليمية الجديدة (الصف الرابع الابتدائى) تواصل العمل اليوم الأحد، حيث يجرى تدريب موجهى ومعلمي الصف الرابع الابتدائى بجميع الإدارات التعليمية على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، لمواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، بالتعاون مع إدارة التدريب وإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية والإدارات التعليمية الثلاث بالمحافظة.

وأوضح ياسر عمارة وكيل المديرية أن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم الفني، على بناء مجتمع تعليمي مصري جيد، قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات، لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد، لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم، وفق رؤية مصر 2030، ومع استمرار المنظومة التعليمية الجديدة، ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي، الذي سيجري تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية للعام الدراسي الجديد وفق المناهج المطورة.