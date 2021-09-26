خبيرة : تناول الطعام ليلاً أسوأ سلوك يؤدي إلى السمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الطعام ليلاً يعتبر أسوأ سلوك يؤدي إلى زيادة الوزن، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلا، وبالتالي تتركم السعرات الحرارية، وتتحول إلى دهون.

وتابعت «سهيل»، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن علاج مرض السمنة يكون من خلال معرفة التاريخ المرضي لمريض السمنة، ومعرفة سلوكه، لمعرفة الشيء الذي أدى لزيادة الوزن، مضيفةً أن الشيء الذي يدفع الشباب لزيادة الوزن في الغالب أسباب واحدة مثل الوجبات السريعة والمياه الغازية، وهذه الأطعمة تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية.

وتابعت أن حث الشباب على خفض الوزن لا يكون من خلال الحرمان، ولكن من خلال العمل على غلق الشهية، من خلال تناول ألياف الأناسيليم التي تستمر في المعدة لمدة تصل لـ14 ساعة، وهذا يؤدي إلى غلق الشهية بدون الشعور بالحرمان.