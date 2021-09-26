مظاهرات تأييد للرئيس التونسي.. ومطالب بحل البرلمان

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شارك عشرات التّونسيين، اليوم الأحد، في مظاهرات تأييد لقرارات الرّئيس قيس سعيّد «الاستثنائية»، مطالبين بحلّ البرلمان.

وتجمع أنصار سعيّد بشارع الحبيب بورقيبة، وردد مناصرو سعيّد، شعارات بينها«»نعم لحلّ البرلمان«، و»الشعب يريد نظاما رئاسيا«، محملين مسؤولية ما تمر به البلاد من أزمات»المنظومة التي حكمت طيلة السنوات العشر الماضية«على حد تعبيرهم.

وكان الرئيس التّونسي، أعلن، منذ 25 يوليو الماضي، «إجراءات استثنائية»، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النّواب، فضلًا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.