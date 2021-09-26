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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وشهد الاجتماع، حسب بيان للوزارة الأحد، مناقشة التعاون بين الوزارة والإيسيسكو، في مجال ريادة الأعمال من خلال مشروع رواد 2030، ومجالات التدريب والتأهيل، والتعاون في برامج تأهيل الشباب والنساء، التي تقدمها وزارة التخطيط من خلال الجهات التابعة لها، على رأسها المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة.

وقالت السعيد إن مصر لها علاقات قوية ونشطة مع منظمة الإيسيسكو في عدة مجالات، وترحب وزارة التخطيط بالتعاون مع المنظمة في كل المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال، خصوصا أن الوزارة لديها مشروع رواد 2030، الذي يهتم بتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وتابعت أن المشروع يقدم برامج تأهيلية متخصصة بالتعاون مع كبرى الجامعات المحلية والعالمية، لربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الإبتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، مما ساهم في إدراجه كواحد من أفضل الممارسات، ضمن برامج الأمم المتحدة حول العالم في تحقيق التنمية المستدامة«، واستطاع تحقيق 9 من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه يسعد الوزارة أن تنقل خبرتها في هذا المشروع لكل الدول الأعضاء في المنظمة، وتنفيذ وإطلاق حملة «المليون ريادي» للدول الأعضاء بالمنظمة، وإتاحتها بأربع لغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية ولغة الإشارة، وأكدت على ترحيب الوزارة للتعاون مع المنظمة في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، ومنها برامج المعهد القومي للحومة والتنمية المستدامة، ومنها تدريب المرأة على القيادة وتدريب الشباب على مفاهيم التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد المالك بما تقوم به وزارة التخطيط من جهود في مجال تدريب وبناء قدرات الشباب، والمبادرات التي أطلقتها ولم تقتصر نجاحاتها على مصر فقط، بل يمتد إشعاعها ليضيء سماء عدد من الدول الإفريقية، معربا عن استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافتها بالدول الأعضاء.

وأكد أن رؤية الإيسيسكو واستراتجية عملها، تولي أهمية كبيرة لبناء قدرات الشباب والنساء، وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وأن المنظمة حققت، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة، نجاحا كبيرا في دعم هذا المجال بعدد من الدول الإفريقية ونشر ثقافة الابتكار بدول العالم الإسلامي.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.