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"غنم مزايا غير مستحقة".. القضاء الجزائري يحقّق مع رئيس وزراء أسبق بتهم فساد

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"غنم مزايا غير مستحقة".. القضاء الجزائري يحقّق مع رئيس وزراء أسبق بتهم فساد "غنم مزايا غير مستحقة".. القضاء الجزائري يحقّق مع رئيس وزراء أسبق بتهم فساد
"بدوي" أساء استغلال وظيفته وبدّد أموالًا عامة

وضعت السلطات القضائية الجزائرية، اليوم "الأحد"، رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، تحت نظام المراقبة القضائية.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن قاضيًا متخصّصًا في قضايا الفساد بمحكمة سيدي محمد قرّر وضع نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.

وأضافت أن الأمر القضائي جاء بعدما وجهت لـ"بدوي" تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقّة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرًا قضائيًّا آخر، في نفس القضية، وضع والي تيزي وزو سابقًا حسين واضح تحت نظام الرقابة القضائية، ووجهت إليه تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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