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مشاركة سعودية بكرنفال الغردقة للفنون

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مشاركة سعودية بكرنفال الغردقة للفنون مشاركة سعودية بكرنفال الغردقة للفنون

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شهد كرنفال الغردقة للفنون والمقام بالممشي السياحي بالغردقة مشاركة سعودية بعدة لوحات تشكيلية وضم الوفد السعودي المشارك ٤ فنانين وفنانات؛ ماني غيث فنانة من جدة ونهار مرزوق وروزانا المنصوري ومحمد حيدر.

أكد المشاركون السعوديون سعادتهم في كرنفال الغردقة للفنون واشادتهم بمدينة الغردقة السياحية فيما وصلت المشاركة النسائية نحو ٨٠% من المشاركين البالغ عددهم ١٢٠ فنانا وفنانة من١٢ دولة عربية ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي وسط مطالب بادراج الكرنفال على اجندة الاحتفالات الخاصة بوزارة السياحة سنويا.

أكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الاحتفالية أن الفنانات هن الأكثر تواجدا ومشاركة في الكرنفال وأبرز المشاركات من ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

يشمل الكرنفال 4 أقسام بينها التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميا تقدم ابداعتها أمام الجمهور بالممشي السياحى وحفل ختام يضم افتتاح معارض الفنون المختلفه من أرت والاعمال المركبة والتجهيز في الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز.

المصرى اليوم

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