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التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال سارة سمير، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط والوكيل الرسمي للبطلة.

تناول اللقاء استعدادات سارة سمير للعودة مرة أخرى في المنافسة على البطولات الدولية، خاصة بعد رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال والذي كان اقره الاتحاد الدولي.

شدد صبحي على اهمية عودة سارة سمير وباقي زملائها في المنتخب لمستواهم المعهود، موضحاً أن سارة سمير متخصصة في الميداليات الذهبية في جميع البطولات المختلفة التي تشارك فيها.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تقف خلف ابنائها الرياضيين وداعمين لهم في جميع الأوقات، وأن الوزارة من الآن تعمل على خطة موضوعة بعناية لتأهيل اللاعبين إلى دورة الالعاب الاولمبية القادمة والتي من المقرر ان تقام في باريس 2024.

وعلى جانب آخر، شدد صبحي على أهمية اقامة المعسكرات المختلفة التي تعيد للاعبين تركيزهم، من أجل المشاركة في البطولات المختلفة والتي توفر الاحتكاك القوي للاعبين لرفع أدائهم والمنافسة القوية على الميداليات.