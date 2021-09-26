الرئيس الإيراني: عازمون على التعاون مع كل البلدان بشرط الاحترام المتبادل

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده عازمة على التعاون مع كل البلدان، بشرط أن يكون قائما على أساس الاحترام المتبادل ورعاية مصالح الشعوب، وألا يخضع لنظام الهيمنة والغطرسة إطلاقا.

وأضاف رئيسي، خلال لقائه السفير البريطاني الجديد في طهران سيمون شيركليف، أن الاستقلال والحرية، شعاران أساسيان للشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران تعيش الاستقلال الحقيقي وليس الاستقلال المزعوم، مشيرا إلى أن الشعب الايراني تغمره روح الاستقلال ونيل الحرية، ولن يخضع لغطرسة الدول التي تسعى وراء الهيمنة عليه.

من جانبه، قال السفير البريطاني إنه يزور ايران للمرة الثانية، مضيفا: «اكتسبت تجارب ومعلومات جيدة في ايران، وهدفي يتمثل في بذل الجهود البناءة والايجابية من أجل تحسين العلاقات بين طهران ولندن».