بالصور.. "تعليم الطائف" تفتتح المباني التعليمية بعد انتهاء إعارتها للجامعة

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جرى تأهيلها وتجهيزها وتُسهم في الاستغناء عن 9 مدارس مستأجرة

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ظهر اليوم المباني التعليمية بحي الفيصلية والتي كانت معارة لجامعة الطائف وتم استلامها وتأهيلها وتجهيزها، وذلك بحضور مساعده للخدمات المساندة المهندس وسام حابس، ومدير إدارة شؤون المباني عبدالعزيز الحارثي ، وعدد من المهندسين.

ويعد المبنى والذي بلغت التكلفة الإجمالية لتأهيله وترميمه نحو 5 ملايين ريال صرحًا من صروح التعليم بالطائف ونموذجاً متميزًا يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، وتجويد التعليم ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة لتكون بيئة تربوية جاذبة ومتوفر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

وتجول "اللهيبي" داخل المبنى الذي يتكون من مبنيين كل منهما يضم ثلاثة طوابق تحوي جميعها 56 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تقدر بنحو ٢٠٠٠ طالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وستضم المباني المتوسطة 20 والمتوسطة 50 والابتدائية 55 ، كما تضم المباني العديد من المكاتب والمرافق والمعامل والمكاتب الادارية التابعة للمبنى والتي تتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية للطالبات.

كما شاهد "اللهيبي" عرضاً مرئياً يحكي مراحل المبنى قبل وأثناء وبعد عملية التأهيل والترميم. وستسهم هذه المباني في الاستغناء عن 9 مدارس مستأجرة من المدارس الابتدائية والمتوسطة للبنات.

ونوه "اللهيبي" بما يلقاه التعليم من دعم وتطوير من قيادتنا الرشيدة-يحفظها الله - إدراكاً بأن التعليم هو صانع المستقبل الواعد، وأحد المرتكزات التي تحقق للوطن تطلعاته ، مشيدًا بما يحظى به تعليم الطائف من دعمٍ متواصل واهتمام من وزير التعليم الدكتور حمدبن محمد آل الشيخ ومساعده وقيادات الوزارة والتي تعكس حجم الجهود والتطورات النوعية والقرارات الهادفة إلى إيجاد تعليم نوعي ومتميز لبناء جيل ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة.

وثمن مدير تعليم الطائف جهود الخدمات المساندة وإدارة المباني لهذا المشروع الذي يأتي دعمًا للعملية التعليمية بالمحافظة.