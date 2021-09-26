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"الهلال الأحمر بالباحة" يحتفي باليوم الوطني ٩١

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"الغامدي" رفع التهاني للقيادة الرشيدة والمواطنين

احتفلت إدارة فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة، صباح اليوم الأحد، باليوم الوطني السعودي ٩١، بحضور المدير العام، خالد بن محمد الغامدي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الهيئة، ومشاركة إدارة التواصل الداخلي، وإدارة الاتصال المؤسسي.

ورفع مدير عام الفرع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وتم توزيع الهدايا المقدمة من هيئة الهلال الأحمر لمنسوبي الفرع والمراكز الإسعافية، والخدمات المساندة، والتموين والإدارة الطبية، والشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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