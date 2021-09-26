شاهد.. صور تاريخية نادرة في معرض مشترك بين "عبدالعزيز العامة" وكلية القيادة والأركان

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تمثل مراحل مختلفة قبل تأسيس السعودية

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، صباح اليوم الأحد، معرضًا للصور النادرة التي تحمل طابعًا تاريخيًّا يمثل مراحل مختلفة من قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وما بعد مرحلة التأسيس؛ حيث شهدت المملكة تحولات تنموية وحضارية متطورة.

وافتتح المعرض الذي يقام بمقر كلية القيادة والأركان بالرياض، قائد الكلية اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، ومدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بندر المبارك.

ويتضمن المعرض الذي ينعقد بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية ويستمر لمدة خمسة أيام، "٩١" صورة نادرة التقطت في مراحل تاريخية متنوعة يعود أقدمها لأكثر من قرن ونصف القرن، ومنها صور التقطها عدد من الرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية وصوروها وكتبوا عنها مذكراتهم ومشاهداتهم.

ومن بين الصور التي يتضمنها المعرض مجموعة منوعة من مقتنيات الصور لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة لرحلة الأميرة أليس حفيدة الملكة فيكتوريا عام 1938م، والتي تعد أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية، كما يتضمن صورًا من كتاب "ملامح وأماكن سعودية" الذي أصدرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعدد من اللغات، كما يصاحب المعرض العرضة السعودية وجناح للفنون التشكيلية.

ويأتي انعقاد المعرض تعزيزًا للتفاعل الوطني والثقافي والمعرفي بين مختلف المؤسسات الوطنية، وترسيخًا لقيم التواصل المشترك من أجل ترسيخ قيم الانتماء والوحدة والبناء والتطور التي تعيشها المملكة مكانًا ومكانة.