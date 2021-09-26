أخبار عاجلة

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الانضباط" تعاقب الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون جماهير

Print
"الانضباط" تعاقب الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون جماهير "الانضباط" تعاقب الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون جماهير
الغرامة شملت "السومة" و"العويس"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث المصاحبة للجولة السادسة من دوري المحترفين طالت ناديي الاتحاد والتعاون إلى جانب لاعبي الأهلي عمر السومة ومحمد العويس.

وفي التفاصيل فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها (42،500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال على نادي الاتحاد لقيام جماهيره بإلقاء (3) ثلاث علب مياه باتجاه أرض الملعب أثناء المباراة التعاون، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثانية وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما فرضت اللجنة على نادي الاتحاد بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وألزمت اللجنة نادي التعاون بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، لحصول ستة من لاعبي الفريق في مباراة الاتحاد على إنذارات أثناء المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وغرمت اللجنة محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي بـ20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء، كما غرمت زميله عمر السومة بذات العقوبة ولذات السبب.

وذكرت اللجنة أن قراراتها الثلاثة الأخيرة غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد!

شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها