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تحرك جديد من وزارة الرياضة لانتخابات الأندية وقرار جديد للجنة العليا

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تحرك جديد من وزارة الرياضة لانتخابات الأندية وقرار جديد للجنة العليا تحرك جديد من وزارة الرياضة لانتخابات الأندية وقرار جديد للجنة العليا

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي حالة الطوارىء داخل الجهة الادارية المركزية وداخل االمديريات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية تزامنا مع انطلاق ماراثون الانتخابات وعقد الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية والتى انطلقت بالفعل من ناديي التوفيقية والزهور.

واصدر الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة توجيهاته للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بالعمل ليل نهار وان تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة ومراقبة والاشراف علي كافة الاجراءات الخاصة بالمرشحين وفتح باب الترشح والطعون علي المرشحين وإعلان القوائم النهائية للمرشحين .

واكد أن الوزارة استجابت لتوصيات اللجنة العليا بإجراءتعديلات على اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن أداء دورها في إدارة العملية الانتخابية والإشراف على كافة مراحلها بالشكل الذى يضمن حياديتها ونزاهتها وإجراء الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بمنتهي الدقةوسلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات.

المصرى اليوم

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