أخبار عاجلة

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الإسكندرية السينمائي» يحتفي بفوز حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل

Print
«الإسكندرية السينمائي» يحتفي بفوز حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل «الإسكندرية السينمائي» يحتفي بفوز حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل

لاقتراحات اماكن الخروج

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ندوة تكريم للفنانة حنان مطاوع حيث حصلت على جائزة أحسن فنانة للعام الماضي من مهرجان الامل بالسويد والذي تم تنظيمه أون لاين برئاسة فادي اللوند، ومدير المهرجان د.خالد الزدجالى والناقدة ميرفت عمر وقد شكلت لجنة التحكيم برئاسة الأمير أباظة الذي وقع اختيارها على حنان مطاوع كى تفوز بجائزة أحسن ممثلة وسط عدد كبير من الأفلام الأجنبية المشاركة في المهرجان لتكون هي المصرية بل العربية الوحيدة التي تفوز بالجائزة في مهرجان يقام بالسويد وقد تسلمت الجائزة نيابة عنها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والتى كانت حريصة على التواجد في حفل تكريمها وتسليمها الجائزة بنفسها.

أكدت إلهام شاهين أن حنان مطاوع قامة كبيرة وفنانة من العيار الثقيل، وهى واجهة مشرفة لمصر وخير سفير لنا في الخارج، معبرة عن سعادتها باستلام جائزتها، وكلنا لابد أن نفتخر بها، فهى فنانة تستحق كل التقدير، فنانة مجتهدة ومتطورة وكل يوم تقدم لنا جديدا في مسيرتها الفنية.

بينما قال د.خالد الزدجالى مدير المهرجان إن لجنة التحكيم كانت برئاسة الأمير أباظة، وكان التحدي كبير فأغلب الأعمال المقدمة أجنبية وعددها كبير، ولذلك خبر فوز حنان مطاوع بالجائزة أسعدنا بشكل غير عادي لأننا شعرنا بانتصار للعروبة بشكل عام.

فيما أضاف الأمير أباظة رئيس لجنة تحكيم مهرجان الأمل أن حنان مطاوع كانت قد شاركت بفيلمها «قابل للكسر» الذي حصدت عنه جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الأمل العام الماضى بمهرجان الإسكندرية السينمائي، لذلك أصريت أن نعيد اعتبارها في دورة هذا العام ونقيم لها احتفالا خاصا ونسلمها الجائزة وسط محبيها وأصدقائها فقد قدمت في العمل دور غير عادي.

‏ومن جانبها وجهت حنان مطاوع الشكر لإدارة المهرجان الذي تعتز به وله مكانة خاصة في قلبها، ففي إحدى المرات فقد كانت عروسة وعضو لجنة تحكيم في إحدى مسابقات المهرجان في نفس الوقت لذلك فتكريمها من خلاله يحمل لها الكثير.

فيما قالت الناقدة ميرڤت عمر إنه كان من المفترض أن تتسلم حنان مطاوع الجائزة في ستوكهولم لكن ظروف كورونا حرمتنا من التواجد، ولذلك كان من الضرورى الاحتفال بها في فهى فنانة تستحق الكثير من التكريم لما تقدمة من مغذى هادف لأعمالها بشكل عام.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر