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بدء إجراء الكشف الطبي بكليات جامعة الوادي الجديد

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بدء إجراء الكشف الطبي بكليات جامعة الوادي الجديد بدء إجراء الكشف الطبي بكليات جامعة الوادي الجديد

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أعلن الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد، الأحد، بدء إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد ،تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، ووسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة للوقاية من .

وأكد "حرباوي" في بيان، أنه تم توجيه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة الى أن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة يتم بمقر كلية التربية لطلاب مركزى الخارجة وباريس وقراهم، وبمقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك وفقا للجدول الذي أعلنته الجامعة مسبقاً.

وذكر أنه سيكون يوم الخميس المقبل مخصصًا لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.

المصرى اليوم

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