أخبار عاجلة

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة 52 حالة تعدِ في الإسماعيلية

Print
إزالة 52 حالة تعدِ في الإسماعيلية إزالة 52 حالة تعدِ في الإسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية. وأسفرت عن إزالة ٥٢ حالة تعدى بمساحة ١٥٠٠٠ متر مربع عبارة عن منازل غير مكتملة وأسوار بمنطقة الكيلو ٧ (المحجر) بنطاق قرية الفردان.

أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار متابعتهم لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع أي حالة تعدى وفرض هيبة الدولة من خلال إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة حيال من تسول له نفسه المساس بأملاك الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها

رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها