إزالة 52 حالة تعدِ في الإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية. وأسفرت عن إزالة ٥٢ حالة تعدى بمساحة ١٥٠٠٠ متر مربع عبارة عن منازل غير مكتملة وأسوار بمنطقة الكيلو ٧ (المحجر) بنطاق قرية الفردان.

أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار متابعتهم لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع أي حالة تعدى وفرض هيبة الدولة من خلال إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة حيال من تسول له نفسه المساس بأملاك الدولة.