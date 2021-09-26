وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، حول اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين المجلس، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وجه المجلس التهنئة لكل من د. شيرين محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود. جاد محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بمناسبة فوزهما في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوي المراكز والمعاهد البحثية والجامعات.

كما قام المجلس بتكريم د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات السابق، ود. مها الدملاوي مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية السابق، تقديرًا لجهودهما في خدمة البحث العلمي، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد.

وخلال الاجتماع، أكد د. ياسر رفعت على ضرورة وجود خطة محددة تضم معايير ومؤشرات أداء واضحة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيراً إلى أهمية الجانب البحثي للمراكز البحثية، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية المتميزة التي تقدمها، مشيدا بدورها في تأهيل وتدريب الكوادر العلمية سواء على مستوى مصر أو خارجها، فضلاً عن الإمكانات المتوفرة بها.

و شهد الاجتماع استعراض التقرير الوارد من اللجنة المشكلة بشأن وضع معايير لقبول الأبحاث من نوعية Retrospective Studies للتقدم للترقية.

وناقش المجلس الطلبات الواردة من العاملين بالخارج للتقدم للترقية على قواعد النشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

كما ناقش المجلس إدراج مجال تطبيقات الاستشعار من البعد في الدراسات الأثرية، ضمن مجالات عمل اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المختصة باختيار رؤساء أقسام بعض المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.