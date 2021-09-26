وزير الشباب والرياضة يشهد النسخة الثانية من المشروع القومي لتأهيل الشباب

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية جاء نتاج التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية تكاملاً مع رؤي وخطط مجلس الوزراء ومساندة ودعم ورؤية القيادة السياسية للشباب المصري، مشيرا أن الوزارة حاضنة لمبادرات وأفكار الشباب وكان من بينها فكرة المشروع من تقديم المبادرة الشبابية شباب مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثانية من المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية تحت شعار «قادة المحليات ورؤية مصر ٢٠٣٠».

تقام النسخة الثانية من المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية في الفترة من ٢٣-٢٨ سبتمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة شباب محافظات «الفيوم، المنيا، بني سويف».

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى ترحيبه بانشاء اتحاد نوعي لشباب المحليات لتكثيف المشاركة المجتمعية للشباب داخل المحليات، مبيناً تقديم الدعم الكامل للمشروع، والتعاون مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ أفكار ومبادرات الشباب على أرض الواقع في سبيل توعية وتنمية مهارات الشباب.

يذكر أن برنامج التدريب ضمن النسخة الثانية من المشروع يتضمن عقد مجموعة لقاءات حوارية مفتوحة مع عدد من الشخصيات السياسية، والتدريب على مجموعة من المحاور التدريبية التي يشملها المشروع من بينها «المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، الحوكمة والتحول الرقمي، مهارات الاتصال».