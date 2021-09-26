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كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش مران اليوم

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كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش مران اليوم كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش مران اليوم

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مطولة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب المسائي اليوم الأحد على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وتحدث المدير الفني للزمالك مع لاعبيه عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها في التدريب.. كما أشاد بالتزام اللاعبين خلال المعسكر الحالي ببرج العرب، وطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة استعدادا لمباريات دوري أبطال إفريقيا في ظل تأجيل مباراة أسوان في نصف نهائي كأس .

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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