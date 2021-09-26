بعد صلاة التبشير الملائكي .. بابا الفاتيكان يدعو إلى عالم أكثر اندماجًا

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"نحن مدعوون لبناء عالم أكثر إدماجا لا يستبعد أحدا" .. كلمات ختم بها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صلاة التبشير الملائكي.

وقال موقع أخبار الفاتيكان في تقرير له اليوم نشر عليه صورة لعدد من اللاجئين المشردين إن البابا في تحيّته بعد تلاوة الصلاة ، يذكر باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين معبرا عن قربه وتضامنه مع المتضررين من ثوران البركان في جزيرة لابالما في جزر الكناري".

ودعا البابا فرنسييس في اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين إلى "عالم أكثر إدماجا"، وذلك في عظة ألقاها في ساحة القديس بطرس ، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس وإذاعة مونت كارلو ، والتي نقلت عنه قوله :" أتحد مع جميع الذين يحتفلون بهذا اليوم في مختلف أنحاء العالم" .

ووجه البابا ، الذي جعل من استقابل المهاجرين واحدا من أهم القضايا لديه منذ بدء حبريته في 2013 ، التحية إلى جماعات عرقية مختلفة اجتمعت في حاضرة الفاتيكان رافعة أعلامها.

كما دعا من عائلة إيطالية مهاجرة استقرت في الأرجنتين، الحاضرين إلى تأمل منحوتة ضخمة مصنوعة من الطين والبرونز كان قد قرر وضعها في ساحة القديس بطرس في سبتمبر 2019 تمثل 140 مهاجرا من مختلف البلدان والأديان والحقبات التاريخية متراصين على متن قارب.

وقال البابا فرنسيس :" من الأهمية بمكان أن نسير معا، بدون أحكام مسبقة وبدون خوف، ونضع أنفسنا إلى جانب الأشخاص الأكثر ضعفا أي المهاجرين واللاجئين والنازحين وضحايا الاتجار والمتروكين" ، داعيا في الوقت نفسه إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين على تحقيق آمالهم وبدء حياة جديدة.

يذكر أن البابا انتقد في وقت سابق "الانغلاق"، قائلا خلال زيارة لغجر الروما في شرق سلوفاكيا الشهر: "عندما يُغذّى الانغلاق، ينمو الغضب فالدرب المؤدية إلى التعايش السلمي هي الاندماج".