أخبار عاجلة

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في القاهرة (التفاصيل)

Print
إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في القاهرة (التفاصيل) إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في القاهرة (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير الإثيوبي بمصر ماركوس تكلي، نية بلاده إغلاق سفارتها في بداية من أكتوبر المقبل، لـ«أسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده».

وقال تكلي، في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية، الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأكد تكلي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة «سد النهضة»، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

وحسبما أوردته «بي بي سي»، فإن غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة يأتي في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر