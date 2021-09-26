إثيوبيا تعلن غلق سفارتها في القاهرة (التفاصيل)

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أعلن السفير الإثيوبي بمصر ماركوس تكلي، نية بلاده إغلاق سفارتها في مصر بداية من أكتوبر المقبل، لـ«أسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده».

وقال تكلي، في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية، الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأكد تكلي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة «سد النهضة»، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

وحسبما أوردته شبكة «بي بي سي»، فإن غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة يأتي في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.