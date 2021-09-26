مدير إكسبو 2020 دبي: أهداف التنمية المستدامة ركيزة استيراتيجية للإمارات

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أزاح إكسبو 2020 دبي الستار عن تجربة الزائر الملهمة التي يتيحها عالم الفرص – جناح الفرص، وهي رحلة عرض تفاعلية تتناول أهم التحديات العالمية في عصرنا وتلقي الضوء على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الأفراد والمجتمعات يدا بيد. وبصفته الجناح الذي يجسد أهداف التنمية المستدامة، فإن عالم الفرص سيحتضن أيضا حضور الأمم المتحدة في إكسبو الدولي، والذي ستخصَّص له مساحة تحمل اسم مركز الأمم المتحدة.

وتجربة عالم الفرص بالزوار تتجه في 3 «مسارات» متوازية، تركز على الماء، والغذاء، والطاقة- وهي موارد اختيرت لأنها تمثل احتياجات الإنسان الأساسية، وتشكل جزءا من أهداف التنمية المستدامة – بما يبيّن إمكانية استغلال الفرص على المستوى المحلي من أجل الصالح العالمي الأكبر.

وسيوفر مركز الأمم المتحدة مجموعة ديناميكية من البرامج على مدار الأشهر الستة لإكسبو 2020، من شأنها تثقيف الزائرين وإلهامهم وإشراكهم ليتخذوا خطوات مؤثرة نحو مستقبل مزدهر للإنسان وكوكب الأرض، وذلك عبر المساهمة في أهداف التنمية المستدامة. ومن جهة أخرى، يستضيف عالم الفرص برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية، الذي يستعرض مبادرات بسيطة لكن فعالة، ترتبط بأهداف التنمية المستدامة ويمكن تكييفها أو محاكاتها أو توسيع نطاقها لتحقيق تأثير عالمي معزز.

قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، إن أهداف التنمية المستدامة تشكل ركيزة أساسية في صميم الرؤية الاستراتيجية لبلادها وهي بدورها تقود أهداف إكسبو 2020 دبي وبرامجه. وعالم الفرص هو التجسيد لما تمثله أهداف التنمية المستدامة وما ترمي إلى تحقيقه«.

وقال ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة لدى إكسبو 2020: «اعتمد قادة العالم في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بصفتها مخططا للبشرية من أجل صنع مستقبل أكثر إشراقا للإنسان وكوكب الأرض. وجائحة كوفيد-19، والتغير المناخي، وعدم المساواة المتنامية من أبرز التحديات التي تهدد الإنجازات المحققة منذ عام 2015، ولا تتطلب هذه التحديات مضاعفة عزيمتنا وجهودنا مرتَين فحسب للعودة إلى المسار الصحيح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، بل تتطلب مضاعفتها 3 مرات.

وأكد أن أهداف التنمية المستدامة تشغل حيزا بارزا في إكسبو 2020، وهي أيضا في صميم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل الدولة وإكسبو 2020. وعالم الفرص هو المكان المثالي في إكسبو 2020 لاستضافة مركز الأمم المتحدة، بفضل تركيزه على أهداف التنمية المستدامة وما تمثله.

صُمم عالم الفرص- جناح الفرص على أيدي مهندسي إيه جي آي أركيتكتس ليشكل ساحة كبيرة تجسد هدفه المتمثل في توفير منصة للمشاركة الاجتماعية عبر الثقافات المختلفة. وعلى ارتفاع 32 مترا فوق سطح الأرض، تمثل المظلة الشبكية للجناح سُحُبا في حالة تحول مستمر، والأحلام التي نطمح جميعا لتحقيقها، بينما تغطي «سجادة» من الطين الأرضية وواجهة الجناح، تمثل الأرض وتدعو الزوار لمشاركة تجاربهم. وصمم معرض الجناح كل من «أليك فيت أوت» و«إيكاريا أتيليه».

يذكر أن إكسبو 2020 دبي من أولى الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وتستمر فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022، ليدعو ملايين الزوار للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً أثناء 6أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم.

وسيحتضن أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والعروض الثقافية جميع أنحاء العالم طوال فترة إقامته. ومن المقرر أن تشارك 192 دولة حول العالم، بينها مصر، الجزائر، البحرين، الصين، وكولومبيا

ويقام معارض اكسبو الدولية كل 5 سنوات وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر حيث تستقطب ملايين الزوار، وعلى مدى تاريخ تنظيم معارض اكسبو الدولية، هذه المرة الأولى التي يتم استضافتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.