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: نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان

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روسيا: نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان : نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان

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قال رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية في ، سيرجي نارشكين، إن هناك تعاون مع ايران والصين والهند وباكستان ودول آسيا الوسطى حول الوضع الراهن في أفغانستان.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريحات لـ «روسيا اليوم» إن موسكو ماضية في اتصالاتها مع المنظمات الاستخبارية في دول المنطقة.

وأشار إلى أهمية التطورات الراهنة في أفغانستان.

كانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

ودعت طالبان الأمم المتحدة للتعاون معها، فيما دعت العديد من الدول الأخرى للاعتراف بحكومتها الجديدة.

المصرى اليوم

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