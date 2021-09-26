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جامعة قناة السويس تختتم بطولة الجامعات الأولى للكرة الخماسية

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جامعة قناة السويس تختتم بطولة الجامعات الأولى للكرة الخماسية جامعة قناة السويس تختتم بطولة الجامعات الأولى للكرة الخماسية

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى جاهدة على زيادة خبرات الشباب، فالرياضة تنمى العقول البشرية خاصة عقول الشباب ومن أجل ذلك تفكر جامعة القناة دائما بشكل ابتكارى متقدم ومتميز.

جاء ذلك خلال حفل الختام الذي نظمته جامعة القناة اليوم للبطولة الأولى للجامعات المصرية للكرة الخماسية البنتابول والذى عقدت خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ سبتمبر الحالى، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد زكي في كلمته أن تنظيم هذه البطولة يعد الملتقى الثانى في اقل من شهر الذي تنظمه جامعة القناة بعد نجاح ملتقى قناتنا تجمعنا، موضحا أننا من حقنا أن نفخر بحجم الأنشطة الطلابية التي تقدمها جامعة القناة والذى يفوق أي جامعة أخرى رغم الظروف التي تمر بها البلاد من جاحة فيرس كورونا، وقدم الشكر للجميع وخاصة منظمى البطولة على حسن استقبال الوفود، مشيرا إلى أننا نجاحنا في تحقيق الهدف من هذا التجمع الجميل من شباب وهو التعارف والتواصل والمنافسة الشريفة وغرس قيم الروح الرياضية ومشاعر الانتماء للوطن.

وفى كلمته أشار الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، أن الرياضة فعلا كما وصفتها القيادة السياسية قضية أمن قومى ونحن هنا نحتفل بأحد اركان الأمن القومي المصرى نظرا لما تقدمه الرياضة من تقارب ومحبة وتأثير على الشخصية، وقال إن محمد صلاح يعد قدوة ونموذج يحتذى به بل أصبح سفيرا لمصر بالخارج نظرا لتأثيره على الأفراد بالخارج.

وأكد من خلال هذه البطولة التي تم تدشين لعبة البنتابول بها أنه لا ينظر تحت قدميه بل يسعى إلى إقامة بطولة عالم في هذه اللعبة داخل أرض مصر
طالبا من جميع المشاركين في البطولة من شباب الجامعات أن يكون هدفهم هو رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الرياضية والحصول على ميدالية عالمية من أجل وطنهم الغالى.

المصرى اليوم

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