أخبار عاجلة

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

البرهان: القوات السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب

Print
البرهان: القوات السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب البرهان: القوات السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن القوات المسلحة السودانية «ملتزمة بعدم الانقلاب على مبادئ الثورة». وقال البرهان في خطابه لضباط القوات المسلحة السودانية من رتبة العميد فما فوق، إن «ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء»، مضيفا أن «القوات المسلحة هي من أفشلت المحاولة الانقلابية التي كانت ستحدث فتنة في البلاد».

وأكد البرهان حرصه على «وحدة البلاد وتوافق القوى السياسية»، مشددا على أن «هذه الوحدة هي الطريق الأوحد لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي».

وتابع: «نريد قوات مسلحة محترفة ومهنية، بعيدة عن الاستقطاب السياسي.. والقوات المسلحة واجبها الحفاظ على وحدة التراب».

وشدد على ضرورة «استكمال مسيرة الانتقال، وصولا للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | رصد حراري للأدوية في 14 منفذا سعوديا

عاجل | رصد حراري للأدوية في 14 منفذا سعوديا

عاجل | 6 جولات للبحث عن مفقود العمارية

عاجل | 6 جولات للبحث عن مفقود العمارية

جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء

جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء

مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة

مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة