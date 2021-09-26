تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، عبد العزيز خلف، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لنور الدين بغداد، وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون «وقّع أيضا مرسوما رئاسيا عين بموجبه السيد سمير عقون ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية». ومن جهة أخرى أمر قاضي محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة بوضع وزير المالية الأسبق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت على ذمة تهم بالفساد.

وأوضحت صحيفة «النهار» أن لوكال متهم بـ«إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة»، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.