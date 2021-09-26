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التعليم تقيم نتائج اختبارات تعزيز المهارات

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التعليم تقيم نتائج اختبارات تعزيز المهارات التعليم تقيم نتائج اختبارات تعزيز المهارات
تسلّمت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة تقارير نتائج اختبارات تعزيز المهارات التي نفذتها وزارة التعليم للمرة الأولى من خلال منصة الاختبارات المركزية؛ للوقوف على مستوى تحصيل طلاب وطالبات التعليم العام من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول ثانوي.

وشملت التقارير نتائج اختبارات تعزيز المهارات على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، والمعلم، والطالب، وذلك بعد أن أنهى أكثر من 3.5 ملايين طالب وطالبة أداء الاختبارات في جميع مناطق ومحافظات المملكة على مدى أسبوعين حضورياً و - عن بُعد - في المواد الأساسية لمقررات اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، حيث سجلت المنصة الإلكترونية للاختبارات دخول أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، ودخول ما يزيد على 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثاني الابتدائي.

ووضعت وزارة التعليم آلية موحّدة لرصد الأداء العام وإصدار التقارير لكل فئة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات مركزياً عن طريق الوزارة، بهدف تشخيص واقع الطلبة ومدى تمكنهم من المعارف والمهارات، ومعرفة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة واستثمارها، ووضع خطط تدريسية لتعزيز مهاراتهم، واتخاذ القرارات المناسبة والداعمة لتحسين نواتج التعلّم.


الوطن السعودية

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