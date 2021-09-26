إيلون ماسك يزيح جيف بيزوس من الصدارة.. ترتيب أغنى مليارديرات العالم سبتمبر 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشفت مجلة فوربس الأمريكية أن مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، قد تصدر قائمة المليارديرات وأصبح أغنى شخص في العالم، متجاوزًا جيف بيزوس، بفضل أسهم شركته التي ارتفعت بشكل كبير.

وارتفعت أسهم شركة تيسلا بنسبة 2.75٪ لتصل إلى 774.39 دولارًا، لتزيد ثروة إيلون ماسك 4.6 مليار دولار في يوم واحد ليكون إيلون ماسك أغنى بنحو 900 مليون دولار فقط من جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في قائمة فوربس للمليارديرات، بثروة صافية قدرها 198.7 مليار دولار اعتبارًا من إغلاق السوق في 24 سبتمبر.

وتقدر فوربس ثروة ماسك بنحو 199.6 مليار دولار، أي أن 400 مليون دولار فقط يفصله عن الوصول لرقم الـ 200 مليار دولار.

كان ماسك قد حصل على لقب أغنى رجل في العالم من بيزوس لأول مرة في أوائل من هذا العام.

وتراجعت أسهم كل من تسلا وأمازون يوم الاثنين، على نحو أثر سلبًا على صافي ثروات المليارديرات. وكان ماسك الخاسر الأكبر من بين أغنى 10 أفراد في العالم، حيث فقد نحو 6.5 مليار دولار في يوم واحد فقط. كذلك، تراجعت ثروة بيزوس بنحو 5.5 مليار دولار.

وزادت ثروة ملياردير الفيسبوك مارك زوكربيرج بنحو 2.5 مليار دولار، حيث أنهى الأسبوع بصافي ثروة 126.2 مليار دولار مع صعود أسهم شركته الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء جلسة التداول عند 352.96 دولارًا، أي بزيادة بنحو 2.02٪.

وعاد أغنى رجل في آسيا والرئيس التنفيذي لشركة Reliance Industries Ltd الهندية، موكيش أمباني، ليكون بين المراكز العشرة الأولى على الرغم من انخفاض ثروته بنحو 259 مليون دولار الجمعة حيث تراجعت أسهم شركته الكبيرة على نحو هامشي بنسبة 0.44٪. تقدر ثروة أمباني، التي تجاوزت ثروة الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ستيف بالمر، لتحتل المركز العاشر على مستوى العالم، بنحو 96.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 100 مليون دولار فقط أغنى من بالمر اعتبارًا من 24 سبتمبر 2021.