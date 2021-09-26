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قال وزير الدفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، إن يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، شخص «غير متوقع»، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون في ملف البالونات ولا الصواريخ المنطلقة من القطاع على منطقة غلاف غزة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال حوار أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية، مع وزير جيش الاحتلال بيني جانتس، مساء أمس السبت، بعث من خلاله برسالة تهديد لحركة «حماس»، بدعوى أن السنوار يعكر صفو السلوك والنظام في قطاع غزة، رغم اعترافه بأنه لم يطلق الصواريخ منذ عملية «سيف القدس» الأخيرة على القطاع.

أكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده ليست مستعدة لقبول أي خرق أمني من قطاع غزة، مشيرا إلى أن من أطلق الصواريخ والقذائف خلال الفترة الأخيرة كانوا «متمردين»، وقامت بلاده بالرد بقسوة على كل حدث، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون في ملف البالونات ولا الصواريخ المنطلقة من القطاع على منطقة غلاف غزة الإسرائيلية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة المعروفة إسرائيليا باسم «حارس الأسوار»، وفلسطينيا باسم «سيف القدس»، التي استمرت 8 أيام في شهر يونيو الماضي، حققت أهدافها، والفلسطينيون يعرفون أن بلاده أقوى، على حد زعمه.

وفي حوار القناة العبرية نفسها، زعم جانتس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) تسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها، تعليقا على خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي منح خلاله إسرائيل مهلة لمدة عام واحد فقط، للانسحاب من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن استمرار الرئيس أبومازن في الدعوة إلى حل سياسي أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة سيصعب النزول منها، وبأن الطريقة الوحيدة للتعاطي مع الأمر الواقع في البلاد، تطوير الأمن وتعزيز الاقتصاد وتقوية حكم السلطة الفلسطينية، حسب زعمه.