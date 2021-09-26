في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يوجه بإصلاح خط الصرف الصحي بشارع أبو شوك

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أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة ببعض الشوارع الداخلية وسط مدينة أسوان حيث رصد المحافظ وجود تجمع وتراكم مياه بشارع سينما أبوشوك فأعطى توجيهاته للمسئولين للوقوف على أسبابها وسرعة إصلاح وصيانة خط الصرف الصحي، مع قيام مديرية الطرق بإعادة الشيء إلى أصله ورصف الجزء الذي سيتم حفرة لتسهيل حركة المارة والمركبات، مكلفاً مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة بعض الكرافانات المخالفة بنفس الشارع، مع تخصيص المساحات والفراغات المختلفة في إقامة ساحات إنتظار للسيارات مخططة، علاوةً على دهان واجهات العقارات التاريخية طبقاً لمنظومة التنسيق الحضاري، وذلك بالتعاون مع أصحاب هذه العقارات.

كما شدد اللواء أشرف عطية، بحسب بيان، الأحد، قيام مسئولي إدارة المرور بتكثيف حملاتها على مركبات التوك توك، وضبط ومصادرة المخالف منها لتحقيق السيطرة المرورية المطلوبة، وهو الذي يتوازى مع قيام مسئولي الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات أولاً بأول ورفع كافة كميات القمامة والتراكمات والمخلفات بالأسواق والشوارع الرئيسية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

والتقى أشرف عطية أثناء الجولة ببعض المواطنين حيث استمع لمطالبهم وشكواهم وكلف المسئولين بالتعامل الفوري معها.