أخبار عاجلة

حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة التجارية ويوجه بتلافي أي ملاحظات قبل افتتاحه

Print
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة التجارية ويوجه بتلافي أي ملاحظات قبل افتتاحه محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة التجارية ويوجه بتلافي أي ملاحظات قبل افتتاحه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع إنشاء المنطقة التجارية، والذي يضم 42 محلا بمساحات مختلفة بتكلفة استثمارية وصلت لنحو 5 ملايين جنيه، حيث إنه مقام على مساحة 920 مترًا مسطحًا.

وبحسب بيان، رافقه في الجولة اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجانب مسؤولي الجهات التنفيذية المختصة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تمت إقامة هذا المول بهدف إستيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطني القديم في إطار المشروع الحضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد، موجهاً إلى ضرورة القيام بتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها في أعمال التشطيبات لنهوها بشكل متكامل قبل افتتاحه، مع قيام شركة متخصّصة في أعمال النظافة العامة، وأيضاً الصيانة الدروية، بجانب الاهتمام بمنظومة الحريق والإطفاء من خلال الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق، وكذا كاميرات المراقبة لتأمين المنطقة بالكامل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي

ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة

ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة