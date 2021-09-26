محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة التجارية ويوجه بتلافي أي ملاحظات قبل افتتاحه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع إنشاء المنطقة التجارية، والذي يضم 42 محلا بمساحات مختلفة بتكلفة استثمارية وصلت لنحو 5 ملايين جنيه، حيث إنه مقام على مساحة 920 مترًا مسطحًا.

وبحسب بيان، رافقه في الجولة اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجانب مسؤولي الجهات التنفيذية المختصة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تمت إقامة هذا المول بهدف إستيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطني القديم في إطار المشروع الحضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد، موجهاً إلى ضرورة القيام بتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها في أعمال التشطيبات لنهوها بشكل متكامل قبل افتتاحه، مع قيام شركة متخصّصة في أعمال النظافة العامة، وأيضاً الصيانة الدروية، بجانب الاهتمام بمنظومة الحريق والإطفاء من خلال الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق، وكذا كاميرات المراقبة لتأمين المنطقة بالكامل.