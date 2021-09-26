رئيس الوزراء: تقديم الدعم الممكن لإنجاح مؤتمر «الإيسيسكو» في ديسمبر المقبل

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التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الدكتور سالم بن محمد المالك والوفد المرافق، مثمناً التعاون القائم بين مصر ومنظمة «الإيسيسكو»، كما أكد تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمي، والابتكار، ونشر المعرفة في دول العالم الإسلامي.

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021، لافتاً إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تعزيزاً لدورها الأفريقي والاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما أكد مدبولى أن الحكومة ستعمل على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

من جانبه، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجارى مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط.

كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التي سوف تستضيفها مصر، وهى الاستضافة التي تجسد محورية الدور المصرى في منظمة التعاون الإسلامى.

واستعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو في تسجيل مواقع التراث في دول العالم الإسلامى، مؤكداً أن المنظمة تطبق في هذا المجال نفس المعايير والنسق التي تطبقها اليونسكو.

في ذات السياق، تطرق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للايسيسكو، حيث تم توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين في ٥٤ دولة، كما سيتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.