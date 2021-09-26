محافظ الشرقية: تهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين أحد أهم توجهات الدولة حاليا

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل، ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية.

وخلال الاجتماع، قرر مجلس إدارة المناطق الصناعية سحب قطع الأراضي المخصصة لعدد من المستثمرين غير الجادين في اتمام مشروعاتهم تحت الإنشاء، وذلك حفاظا على المال العام بعد أن تم منحهم مهله لمدة أسبوعين لإثبات الجدية في إنهاء المشروعات الخاصة بهم.

كما ناقش الاجتماع المذكرة المقدمة بشأن تقاعس عدد من المستثمرين الشاغلين للمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس عن سداد المستحقات المالية، نظير ثمن الأرض والأقساط أو تقنين أوضاعهم لمخالفة شروط التعاقد، وذلك بعد أن تم إنذارهم بمعرفة إدارة الاستثمار بالديوان العام ومنحهم مهلة أسبوعين لتوفيق أوضاعهم، ليقرر المجلس إعادة إنذارهم مرة أخرى قبل تطبيق اللائحة التنفيذية للمناطق الصناعية عليهم، بقطع المرافق وسحب أو إلغاء التخصيص، وذلك حرصا على تشجيع الإستثمار والمستثمرين.

وقال المحافظ إن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الإستثمارات ،للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة، والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها، وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.