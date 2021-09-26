جامعة أسوان تنظم دورة تدريبية عن إدارة المزارع السمكية

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قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار حرص الدولة على ترجمة رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة نظمت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك «دورة تدريبية» تحت عنوان «إدراة المزارع السمكية» على مدار يومين التي تناولت مناقشة الجدوى الاقتصادية للمزارع السمكية، وإدراة جودة مياة المزارع السمكية.



وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أن الدورة تناولت الإجراءات الصحية لتداول ورعاية الأسماك، واختتمت الدورة التدريبية فعاليتها بعرض مشروع استغلال الصحراء في الاستزراع التكاملي.

وأوضح الدكتور صلاح الدين فكري الساعي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك أن الدورة تعد أولى حلقات سلسة من الدورات التدريبية التي ستتناول مختلف الموضوعات في مجال الثروة السمكية كخطوة جادة لنشر ثقافة الاستزراع السمكي في محافظة أسوان مع تقديم الدعم الفني والمشورة للشباب لإقامة مشروعات الاستزراع وكذلك توعية الصيادين بالممارسات الصحيحة وتقديم التوجيه والإرشاد لكل المهتمين بالمجال في محافظة أسوان.