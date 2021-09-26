شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تتحدث عن إمكانية إنهاء الحرب وعقد قمة مع دولة الجنوب

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قالت «كيم جو-يونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ-أون»، إنه يمكن أن تعلن بلادها إنهاء الحرب الكورية رسميا كما اقترحت كوريا الجنوبية، وحتى مناقشة عقد قمة بين الكوريتين، إذا تعاملت كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية بـ «الإنصاف» والاحترام المتبادل.

وأضافت شقيقة الزعيم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، «شعرت برغبة الشعب الكوري الجنوبي في استعادة العلاقات بين الكوريتين من مأزقها، وتحقيق الاستقرار السلمي في أسرع وقت ممكن»، وأكدت: «نحن أيضا لدينا نفس الرغبة».

وتابعت كيم: عندما يتم الحفاظ على الإنصاف والاحترام المتبادل يمكن أن يكون هناك تفاهم سلس بين الشمال والجنوب، لافتةً إلى أنه يمكن تحسن العديد من قضايا تحسين العلاقات مثل إعادة إنشاء مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب، وعقد قمة بين الشمال والجنوب، فضلا عن الإعلان في الوقت المناسب عن الإنهاء المهم للحرب، وأن ترى حلولا مجدية وناجحة واحدة تلو الأخرى في موعد مبكّر من خلال المناقشات البناءة».

وأعربت عن أملها في أن تتخلى كوريا الجنوبية عن تلك المعايير المزدوجة والسياسات العدائية والتحيز ضد كوريا الشمالية، بينما دعت إلى بذل الجهود لإزالة جميع الأسباب المحتملة التي قد تضر بالثقة المتبادلة بين الكوريتين.

وأكدت أن رأيها هو مجرد «وجهة نظر شخصية»، مؤكدةً أن البيان صدر دون أمر مباشر من شقيقها وزعيمها.