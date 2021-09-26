غداً برعاية أمير مكة.. "الفضلي" يدشن التمرين التعبوي لمكافحة تلوث البيئة البحرية

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بمشاركة أكثر من 44 جهة حكومية وخاصة

برعاية مستشار خام الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، التمرين التعبوي الخامس لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة في الحالات الطارئة بمنطقة مكة المكرمة، ويأتي التدشين غدًا الاثنين 27 سبتمبر 2021، وقيادات من 44 جهة مشاركة بالتمرين وتمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وخلال حفل تدشين (استجابة 5) الذي سيقام بمقر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمحافظة جدة، سيطلع وزير البيئة على آخر ما توصلت له كافة الجهات في جانب رفع جاهزيتها للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث للبيئة البحرية والساحلية في المياه الإقليمية للمملكة -لا قدر الله - وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت، كما سيطلع الفضلي على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها، واستعراض الإمكانات المادية والبشرية التي تدعم إنجاح هذا العمل النوعي.

كما سيتفقد الفضلي في ذات الزيارة مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجدة، ويقف على التجهيزات الفنية والرقمية وتلك المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز، حيث يهدف التمرين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أفضل التجارب العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين كافة الجهات المشاركة، إذ يعد التمرين جزءًا هامًا ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والتي تهدف إلى ضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ضمن رؤية المملكة 2030 وأهدافها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، والذي يحقق أحد أهم ركائز حماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة من التلوث، ويساهم بشكل أساسي في استدامتها والمحافظة على مواردها وما تتميز به من ثراء وتنوع بيئي.