محافظ أسوان يوجه بإزالة تعديات على أراضي مخصصة لإنشاء قرية نموذجية

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال لقائه مع قيادات وممثلي أهالي قرية بلانة، بحضور النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب، عن مركز نصر النوبة، توجيهاته للمختصين بعرض موقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الحيز العمراني للقرية بمساحة 150 فدانًا، حيث قام بعض الأفراد بزراعة هذه المساحات بزراعات قصب السكر، على الرغم من وجود مخطط عمراني متكامل لهذه المساحة كقرية نموذجية تضم جميع المرافق والخدمات الجماهيرية التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والبريدية والبيطرية وغيرها.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مديرية أمن أسوان للانتهاء من الدراسة الأمنية، تمهيداً لإزالة هذه التعديات لسرعة إدراج هذه القرية النموذجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعقب عرض ممثلي أهالى قرية بلانة لبعض المشاكل والإحتياجات الجماهيرية وجّه اللواء أشرف عطية، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالصيانة الدورية ورفع كفاءة المرشح العمومى، مع إحلال وتجديد الشبكات الرئيسية والفرعية لتغذية قرى بلانة ثاني وثالث ضمن مشروعات حياة كريمة، مؤكدًا قيام الشركة بإجراء الصيانة الدورية لمحطة رفع الصرف الصحي وإيجاد حل جذرى للقضاء على مشكلة انبعاث روائح كريهة من مطابق وبلوعات الصرف الصحى مما يتسبب في التلوث البيئي ويؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.

فيما قدم ممثلي أهالى قرية بلانة شكرهم لمحافظ أسوان على إستجابته السريعة للاستماع للمطالب الجماهيرية لأهالى القرية ووضع الحلول الفورية لها، ما يؤكد على تواصله المستمر مع نبض الشارع الأسواني بجميع المراكز والمدن والقرى.