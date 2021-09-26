محافظ الفيوم يتفقد اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في «صقر 85»

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأحد، اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث «صقر 85»، على ساحل بحيرة قارون.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة بالتدريب، مؤكدا أن هذه التدريبات العملية تسهم في تدريب الأجهزة التنفيذية وصقل خبراتهم في التعامل مع الأزمات والكوارث، موجها جميع سائقي المركبات بضرورة الحفاظ على سلامة المعدات وصيانتها بشكل مستمر، للتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة في الظروف الطارئة.

شارك في الاصطفاف أكثر من 100 مركبة ومعدة، تنوعت ما بين لوادر وقلابات وجرارات من مجالس المدن المختلفة، وكذا سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الاسعاف.

وعلى هامش الفعاليات، شهد محافظ الفيوم عروض التايكوندو والكاراتية، والعرض العسكري، والقتال المتلاحم لطلاب المدارس، كما شهدا فقرة شعرية، وعرضاً فنياً لطلائع مديرية الشباب والرياضة.