محافظ بني سويف: إزالة 372 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل على مدار شهور (سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر)، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة 44 حالة تعد بزراعات غير جادة على أراضى أملاك الدولة بقرية ميدوم مركز الواسطى، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 372 حالة تعد «منذ بدء الموجة في الــ 13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم»، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،منوها أن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

