ضبط 31 قضية تموينية في حملات على الأسواق في أسوان

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الاحد، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملات عن ضبط 31 قضية تموينية، منها 4 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي، وقضية تصرف في حصة دقيق مدعم مخابز بلدية و13 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، وقضية سلع مجهولة المصدر استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و13 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية سلع منتهية الصلاحية، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.