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رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر ملتقي تشغيل خريجي كلية الطب البيطري

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رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر ملتقي تشغيل خريجي كلية الطب البيطري رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر ملتقي تشغيل خريجي كلية الطب البيطري

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نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، الأحد، الملتقى السادس لتأهيل خريجي الكلية لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

ويهدف الملتقى لتأهيل خريجي كلية الطب البيطري لسوق العمل وتوفير العديد من فرص العمل للخريجين بشركات الأدوية ومزارع الدواجن في إطار اهتمام الجامعة بخريجيها.

وتضمن الملتقى عدة محاورأهمها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والإستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف علي مجالات التوظيف ، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.

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