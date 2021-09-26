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لغات وترجمة جامعة الأزهر تعقد اختبارات القدرات الثلاثاء المقبل

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لغات وترجمة جامعة الأزهر تعقد اختبارات القدرات الثلاثاء المقبل لغات وترجمة جامعة الأزهر تعقد اختبارات القدرات الثلاثاء المقبل

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر عقد اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من سبتمبر، وذلك في الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، في بيان، الأحد، أن الاختبارات تنعقد في مراكز الاختبارات الإلكترونية بثلاث مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أي منها إذا كانت الأقرب إلى محل سكنه؛ تشمل القاهرة (مقر الجامعة بمدينة نصر):- مركز الاختبارات المجمع – أو مركز اختبارات المعامل المركزية، ودمياط مركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين، والمقر الثالث بأسيوط (مقر الجامعة بأسيوط) مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

وأشار الشربيني إلى أن الطالب يستطيع التوجه إلى أي من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ومدة الاختبار ساعة واحدة، والدخول بالرقم القومي.

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