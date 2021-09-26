رئيس مدينة دسوق يتابع الخدمات بقرية كنيسة الصرادوسي

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قام المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، بجولة ميدانية للوحدة المحلية لقرية كنسية الصرادوسى، تفقد خلالها سير العمل بالوحدة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين ومحطة الصرف الصحي بكنيسة الصرادوسي، حيث تبين أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

كما تفقد مدارس القرية والاستعداد للعام الدارسى وكلف رئيس القرية بمتابعة وتلافى الملاحظات الموجودة بالمدارس خلال 48 ساعة، كما تفقد الوحده الصحية بلاصيفر البلد وسير العمل بها، حيث قام بإحالة الغائبين للتحقيق، كما تفقد سير العمل باستكمال التكاسي وتطوير وتأهيل الترع وترعة سنهور الوسطي بلاصيفرالبلد بطول 9.5ك بنطاق قريه كنيسة الصرادوسي.

كما اجرى رئيس المدينة لقاء مع مواطني القرية ومناقشة مشاكل القرية في أماكن الجولات.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة لشئون القرى محمد جميل، ورئيس قرية كنيسة الصرادوسى، فتحى عبده.