أطفال المدارس في مواجهة كورونا .. هذا هو السلاح الأمثل لحمايتهم

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مع اقتراب الموسم الدراسي، وبينما يثار جدل حول عودة الأطفال إلى المدارس في ظل تعرض معظم بلدان العالم إلى موجة رابعة من فيروس كورونا يتساءل الملايين حول العالم عن الحل الأمثل لحماية أطفال المدارس.

وبينما قامت بعض البلدان بتلقيح اليافعين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا قبيل انطلاق الموسم الدراسي، في ظل حالة من القلق تسود أسر البلدان التي لم توفر لقاحات الأطفال بع؛ طمأنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الميلايين ببيانها التي قالت فيه أن الكمامة هي السلاح الأقوى لحماية الطلاب في المدارس من فيروس كورونا، بحسب تقارير صحفية أجنبية .

وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، وهي الوكالة الأمريكية المعنية بتطورات الفيروس والوقاية منه_ عن المزيد من الأدلة التي تؤكد أن الكمامات يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأطفال في الفصول الدراسية.

وأوضح المركز في بيانه الصادر، اليوم الأحد، أن تلك الأدلة أظهرت انخفاضاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال وأدت إلى تراجع إغلاق المدارس في الأماكن التي تتطلب ذلك.

وجاء في تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه وفق تحليل لـ 520 مقاطعة أميركية، وجد مركز السيطرة على الأمراض أن حالات الأطفال ارتفعت بشكل حاد في الأماكن التي لم تلتزم بالكمامة في المدرسة.

وفي تقرير منفصل نظر إلى أكبر مقاطعتين في ولاية أريزونا، وجدت الوكالة أن احتمال إجبار المدارس التي ليس لديها متطلبات بارتداء الكمامة على الإغلاق يزيد 3.5 مرة عن المدارس الموجودة بها.

من جهة أخرى قالت أكاديمية طب الأطفال الأميركية إن استخدام الكمامات الشامل في المدارس، سيحمي الطلاب والموظفين من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، التي يمكن أن تبقي الأطفال خارج المدرسة.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد قالت خلال الشهر الحالي إن الطلاب المحصنين ضد الفيروس لا يجب عليهم ارتداء الكمامات في الفصول الدراسية.أما الإرشادات الخاصة بالأطفال دون سن الثانية، فتقول إن من الخطر على حديثي الولادة والرضع ارتداء الكمامات لأنها قد تؤدي إلى الاختناق، وقد يحاول الصغار إزالتها، ما يزيد من احتمال التقاطهم الفيروس.

ونصحت أكاديمية طب الأطفال الأميركية، بأن يتدارك الأهالي ما فات أطفالهم من لقاحات أخرى خلال الجائحة، مثل لقاح الأنفلونزا. وقالت أوليري، إن «آخر شيء نريده مع خروجنا من هذه الجائحة هو تفشي مرض آخر يمكن الوقاية منه باللقاحات». وأضافت أن الوقت الحالي «مناسب لنا جميعا للعمل معا للحفاظ على صحة أطفالنا وأمانهم.»

ويبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، وألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ىالعاملينم بصفوفها بتلقي لقاحات فيروس كورونا، على أن يقدم رافضوا اللقاحات مسحتين أسبوعيًا، للإدارات التعليكية، كسلاح لمواجهة الجائحة.