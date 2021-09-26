قرار من النيابة في سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه

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أمرت نيابة أكتوبر أول والشيخ زايد، اليوم الأحد، بحبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من سيدة داخل منزلها بالإكراه بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما، قررت النيابة حبس عمليي المتهم الذي باع لهما المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخص مجهول، فأسرعت للاختباء بإحدى الغرف وإغلاقها، فهددها بالإيذاء فقامت بإعطائه مبلغًا ماليًا، وعقب انصرافه اكتشفت قيامه بسرقة مشغولات ذهبية وبعض الإكسسوارات.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «جنايني»، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بسابقة تردده على بعض المساكن المجاورة لمسكن المجنى عليها وعلمه بأنها تقيم بمفردها.

وبتاريخ الواقعة تسلل إلى مسكنها عن طريق الحديقة والباب الخلفى وارتكب الواقعة على النحو المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمبلغ المالى.

وأقر بتصرفه في المشغولات الذهبية لدى عميليه مالكي محل مصوغات ذهبية- مقيمان بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وتم ضبطهما والمشغولات الذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.