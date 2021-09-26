أخبار عاجلة

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

قرار من النيابة في سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه

Print
قرار من النيابة في سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه قرار من النيابة في سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة أكتوبر أول والشيخ زايد، اليوم الأحد، بحبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من سيدة داخل منزلها بالإكراه بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما، قررت النيابة حبس عمليي المتهم الذي باع لهما المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخص مجهول، فأسرعت للاختباء بإحدى الغرف وإغلاقها، فهددها بالإيذاء فقامت بإعطائه مبلغًا ماليًا، وعقب انصرافه اكتشفت قيامه بسرقة مشغولات ذهبية وبعض الإكسسوارات.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «جنايني»، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بسابقة تردده على بعض المساكن المجاورة لمسكن المجنى عليها وعلمه بأنها تقيم بمفردها.

وبتاريخ الواقعة تسلل إلى مسكنها عن طريق الحديقة والباب الخلفى وارتكب الواقعة على النحو المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمبلغ المالى.

وأقر بتصرفه في المشغولات الذهبية لدى عميليه مالكي محل مصوغات ذهبية- مقيمان بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وتم ضبطهما والمشغولات الذهبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي

ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة

ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة