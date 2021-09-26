أطعمة ومشروبات تساعد على نضارة البشرة.. أخصائية تغذية علاجية تنصح بتناولها

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قالت الدكتورة إنجي أبوزيد، أخصائية التغذية العلاجية، إن نضارة البشرة شبح يطارد كل امرأة، فدائما ما تبحث المرأة عن نضارة وجمال بشرتها وعن طرق طبيعية تكون بعيدة عن الأدوية وعمليات التجميل باهظة الثمن، خاصة وأن البشرة هي أكثر عامل يمكن أن يظهر جمال المرأة أو يدفنه.

وأضافت أن تناول الفاكهة والخضروات ليس له دور فقط في الصحة العامة، بل يلعب دور كبير في حيوية ونضارة البشرة، لافتة إلى أن معجون الطماطم والبطيخ وثمر الورد أو الكركديه هي أغذية غنية بالليكوبين المضاد للأكسدة والذي يحارب الجذور الحرة في الجلد التي يسببها التعرض لأشعة الشمس والتدخين.

وتابعت، تضم القامة أيضا أسماك البحر الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة، التي توفد بروتينا عالي الجودة للبشرة الجافة بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم التي تمنع الالتهاب، وكذلك الدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان والجوز وزيت اللفت وزيت الزيتون «الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والتي تعزز بنية وتجديد الجلد» كما أنها تضمن نسبة كافية من أحماض أوميجا 3 إلى أوميجا 6 الدهنية المضادة للالتهابات.

وأشارت إلى أن الأطعمة النباتية الغنية بالألياف الغذائية تمنح الكثير من الفوائد للبشرة، لأنها تعزز من نمو البكتيريا المعوية المفيدة والتي تعمل على تحسين امتصاص الأغذية والحماية من السموم، لافتة أن من بين هذه الأغذية دوار الشمس الدرني، الخرشوف، الهندباء، الجرجير، الهليون.

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الماء هو سر صفاء البشرة ونضارتها، وأن قلة الماء في الجسم تعيق قيامه بوظائفه على النحو الأمثل، ما يؤثر على عمل الخلايا وتجديدها بشكل كاف، مؤكدة أن الماء وحده لا يقاوم حبوب الشباب، ولكنه يساعد على تخليص الجلد من المواد السامة، لذا ينصح دوما بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً، مشيرة إلى أن أكثر عدو للبشرة هو السكر والحليب.